Uefa aprova o uso de spray nas suas competições

Utilizado há alguns anos nas principais competições do futebol brasileiro, o spray de tinta temporária está "conquistando o mundo". Nesta sexta-feira, a Uefa anunciou que o equipamento será usado pelos árbitros nas competições organizadas pela entidade nesta temporada, após a sua introdução bem sucedida na Copa do Mundo deste ano, no Brasil.

A Uefa explicou que o spray vai "estrear" nesta terça-feira, quando o Real Madrid, atual vencedor da Liga dos Campeões da Europa, vai enfrentar o Sevilla, que ganhou a última Liga Europa, em duelo que vale o título da Supercopa Europeia e será disputado em Cardiff, no País de Gales.

Com o spray, o árbitro marca o local da infração e a distância que os adversários precisam manter até a falta ser cobrada. "Como todos nós vimos na Copa do Mundo, este spray foi muito útil para ajudar o árbitro em situações de falta", disse o presidente da Uefa, Michel Platini.

O chefe de arbitragem da Uefa, Pierluigi Collina, lembrou que o spray impede os jogadores de burlarem a distância regulamentar nas cobranças de falta. Assim, o dispositivo será utilizado pelos árbitros também na Liga Europa e na Liga dos Campeões, que tiveram seus confrontos da última fase preliminar definidos através de sorteio nesta sexta-feira.