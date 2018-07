Uefa avalia a criação de um terceiro torneio continental de clubes

Os dirigentes do futebol europeu discutem a possibilidade de ser criada uma terceira competição continental de clubes. Em uma reunião com os 54 membros da Uefa, eles avaliaram as condições para a realização essa disputa, que envolveria as equipes eliminadas nas fases preliminares da Liga Europa.

As discussões estão em uma fase adiantada, mas qualquer alteração na estrutura das competições de clubes da Europa não será introduzida antes de 2018, quando se encerram os atuais contratos de direitos de transmissão pela TV dos torneios.

"Isso vai dar mais oportunidade para os clubes que nunca participam das fases finais", disse Volodymyr Geninson, diretor-executivo da Federação de Futebol da Ucrânia, em entrevista à agência de notícias Associated Press.

Essa competição poderia ser atraente para clubes pequenos e seria encarada como mais uma ação do presidente da Uefa, Michel Platini, de dar acesso às competições aos países menores, como foi realizado com a expansão da Eurocopa, que será disputada por 24 seleções em 2016 e terá várias sedes em 2020.

A Liga Europa passou a ser disputada em 2009, substituindo a Copa da Uefa. A Recopa Europeia, que reunia os clubes vencedores de copas nacionais, se fundiu com a Copa da Uefa em 1999.