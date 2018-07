Uefa avalia candidatura italiana para Eurocopa de 2016

As autoridades esportivas e governamentais da Itália receberam a delegação da Uefa responsável por avaliar a candidatura do país para sediar a Eurocopa de 2016. E eles disseram considerar a avaliação do projeto italiano "positiva".

A delegação da Uefa foi liderada por Gilberto Madail, presidente do comitê nacional para competições esportivas. Além da Itália, França e Turquia também apresentaram suas candidaturas para receber a Eurocopa. A sede da competição será definida em 28 de maio, na cidade de Genebra.

Giancarlo Abate, presidente da Federação Italiana de Futebol, comemorou a avaliação inicial. "Nós estamos ainda em fase de avaliação do dossiê, mas o encontro foi positivo e nós vamos ser capazes de fazer mais considerações após 15 de maio, quando a Uefa publicará o seu relatório de avaliação".