Uefa celebrará 100 anos de jogo que 'parou' a 1ª Guerra Mundial

NYON - A Uefa anunciou nesta terça-feira que está planejando um evento para comemorar os 100 anos do dia que ficou conhecido como "Trégua de Natal". Às vésperas do dia 25 de dezembro de 1914, quando a Primeira Guerra Mundial assolava o mundo, combatentes das duas alianças rivais deixaram suas trincheiras na região de Flanders, no norte da Bélgica, e promoveram uma confraternização. Em meio ao improvável clima amistoso, os soldados disputaram partidas de futebol.

A trégua foi momentânea e apenas naquele ponto, em meio a diversos campos de batalha espalhados por toda Europa, mas foi o suficiente para ficar marcada na história. Justamente por isso, o presidente da Uefa, Michel Platini, decidiu chamar os líderes de estado de cada nação envolvida naquela guerra para celebrar este fato tão marcante. A ideia é criar um evento no dia 17 de dezembro, na véspera de uma reunião do Conselho Europeu que acontecerá na cidade de Bruxelas, justamente na Bélgica.

"Esta cerimônia comemorativa é uma homenagem aos soldados que, um século atrás, manifestaram a sua humanidade, que se juntaram para jogar futebol, abrindo um capítulo importante na construção da unidade europeia e servindo como um exemplo para os jovens da atualidade", declarou Platini.

O dirigente enviou convites aos governantes de Bélgica, França, Alemanha, Itália, Irlanda e Reino Unido. A ideia é reunir estes chefes de estado nas redondezas das cidades de Ypres e Comines-Warneton, onde os combatentes cantaram juntos, trocaram presentes e jogaram futebol há cem anos. Uma animação sobre a partida deve ser exibida e um monumento será colocado no campo em que aconteceu a partida.