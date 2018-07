Uefa confirma divisão de clubes em potes para sorteio da Liga dos Campeões

A Uefa confirmou os potes para o sorteio da Liga dos Campeões, que será realizado na quinta-feira, em Mônaco. Os últimos classificados serão conhecidos nesta quarta, após a realização das partidas finais dos playoffs para a fase de grupos da competição continental.

O pote 1 reúne o atual vencedor da competição, Real Madrid, e os sete campeões dos países mais bem ranqueados na Uefa ao fim da temporada 2014/2015, que serve de base para esta edição. Assim, alguns tradicionais favoritos, como Barcelona e Bayern de Munique, estão entre os cabeças de chave. Há, ainda, algumas zebras, como o atual campeão inglês Leicester e o CSKA, da Rússia.

Já os demais potes são decididos de acordo com o ranking de cada time da Uefa. E como alguns renomados clubes não foram campeões nacionais, como Atlético de Madrid, Borussia Dortmund e Arsenal, eles foram parar no pote 2, o que pode render interessantes duelos ainda na primeira fase.

Como restam ainda cinco jogos pela fase de playoffs, nem todos os potes já foram definidos. Entre os times que precisam garantir a classificação está o Manchester City, que goleou o Steaua Bucareste por 5 a 0, fora de casa, no confronto de ida do mata-mata, e deve se assegurar no pote 2. O duelo de volta será nesta quarta-feira, na Inglaterra.

Confira como estão os potes para o sorteio desta quinta-feira:

Pote 1 - Real Madrid (ESP), Barcelona (ESP), Leicester (ING), Bayern de Munique (ALE), Juventus (ITA), Benfica (POR), Paris Saint-Germain (FRA) e CSKA (RUS).

Pote 2 - Atlético de Madrid (ESP), Borussia Dortmund (ALE), Arsenal (ING), Sevilla (ESP), Porto (POR), Napoli (ITA) e Bayer Leverkusen (ALE).

Pote 3 - Tottenham (ING), Dínamo de Kiev (UCR), Lyon (FRA), PSV Eindhoven (HOL), Sporting (POR) e Club Brugge (BEL).

Pote 4 - Mônaco (FRA), Besiktas (TUR), Légia Varsóvia (POL) e Ludogorets Razgrad (BUL).

Pote 2 ou 3 - Basel (SUI).

Pote 3 ou 4 - Celtic (SCO).