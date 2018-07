Uefa confirma Eurocopa com várias sedes diferentes em 2020

LAUSANNE - A Uefa anunciou nesta quinta-feira que a Eurocopa de 2020 será sediada por diversas cidades do continente. O secretário-geral da entidade Gianni Infantino disse, em encontro do comitê executivo, que será "uma Eurocopa pela Europa", confirmando assim a proposta feita pelo presidente da Uefa, Michel Platini, nesse ano.

Apesar do anúncio, o número de sedes e as cidades que receberão o torneio, que contará com 24 seleções, só deverão ser revelados em 2014. De acordo com a ideia inicial de Platini, até 13 países seriam responsáveis pela organização da Euro.

O presidente da Uefa propôs a realização da competição em múltiplas sedes inspirado no fato de que em 2020 a Eurocopa completará 60 anos de existência. Isso também evitaria grandes custos para apenas um país, tendo em vista a crise econômica que assola o continente.

A decisão de aceitar a proposta foi tomada pelo comitê executivo da Uefa, apesar da oposição de seu vice-presidente, o turco Senes Erzik, que deixou clara sua preferência por uma sede única. Pesou a favor da ideia de Platini o fato de diversas federações, como as da Alemanha e da Holanda, terem apoiado desde o início.

Em junho, quando fez a sugestão realizar a Eurocopa de 2020 em vários países, Platini não citou quais seriam as opções como possíveis sedes, mas a ideia inicial seria realizar quatro jogos em cada nação, promovendo assim uma edição democrática e histórica da importante competição.