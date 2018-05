Uefa confirma Istambul como palco da final da Liga dos Campeões em 2020

O Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, foi oficialmente confirmado pela Uefa, nesta quinta-feira, como palco da grande final da edição 2019/2020 da Liga dos Campeões da Europa. Esta mesma arena com capacidade para 76 mil lugares abrigará pela segunda vez a decisão da competição, que também ocorreu no local em 2005, quando o Liverpool superou o Milan nos pênaltis para ficar com a taça.

A entidade que controla o futebol do Velho Continente anunciou o estádio turco como sede deste importante durante uma reunião do seu Comitê Executivo em Kiev, cidade ucraniana que abrigará a final entre Real Madrid e Liverpool, neste sábado, às 15h45 (de Brasília), quando estará em jogo o título europeu de clubes desta temporada 2017/2018.

Istambul acabou vencendo a disputa que travava com Lisboa, cidade portuguesa que também almejava abrigar a decisão europeia em 2020, ano em que ocorrerá ainda a próxima edição da Eurocopa, cujo último campeão foi Portugal, em 2016, quando a seleção de Cristiano Ronaldo bateu a anfitriã França para faturar o troféu inédito para o país.

Nesta mesma reunião de sua cúpula nesta quinta-feira, a Uefa também revelou que a cidade de Gdansk, na Polônia, receberá em 2020 a decisão da Liga Europa, que nesta temporada foi conquistada pelo Atlético de Madrid em final contra o Olympique de Marselha, realizada em Lyon, na França.

Este confronto que valerá o título da Liga Europa em 2020 ocorrerá na Gdansk Arena, com capacidade para abrigar 43 mil espectadores e local de disputa de quatro partidas da Eurocopa realizada em 2012.

Como "consolo" após ver a Uefa eleger Istambul como sede da final da Liga dos Campeões de 2020, Portugal foi confirmado nesta quinta-feira como o país que abrigará a decisão da Supercopa da Europa no mesmo ano. O confronto que envolverá os campeões das duas principais competições de clubes do continente daqui duas temporada ocorrerá no Estádio do Dragão, na cidade do Porto.

O Wanda Metropolitano, novíssima casa do Atlético de Madrid, já havia sido escolhido anteriormente como palco da final da edição 2018/2019 da Liga dos Campeões, cuja versão feminina também teve confirmada nesta quinta-feira a Áustria Arena, em Viena, como local de sua decisão de 2020. Em 2019, a luta pelo título desta mesma competição ocorrerá na Groupama Arena, em Budapeste.

PALCO DO 'MILAGRE'

Eleito para abrigar a grande decisão continental de 2020, o Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, foi onde o Liverpool fez história ao conseguir uma grande reação contra o Milan para ficar com o título da Liga dos Campeões na temporada 2004/2005. Naquela ocasião, o time italiano contou com Dida, Cafu e Kaká em campo como titulares e abriu 3 a 0 já no primeiro tempo, com um gol de Maldini e outros dois do argentino Crespo.

Na etapa final, porém, a equipe inglesa foi buscar um improvável empate por 3 a 3 em apenas 15 minutos, com Gerrard, Smicer e Xabi Alonso balançando as redes. Este placar permaneceu igual até a disputa por pênaltis, na qual o time então dirigido por Rafael Benítez ganhou por 3 a 2 para ficar com o título.