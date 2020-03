Uefa confirma o adiamento dos jogos de Real e Juventus pela Liga dos Campeões

A Uefa anunciou nesta quinta-feira que os jogos entre Manchester City e Real Madrid, na Inglaterra, e Juventus e Lyon, na Itália, estão adiados por causa do avanço do coronavírus. As partidas válidas pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões estavam programadas para acontecer na próxima terça-feira.

LEIA TAMBÉM > Paraguai investiga participação de Ronaldinho em organização criminosa e lavagem de dinheiro

A decisão foi tomada pela entidade depois da quarentena imposta aos jogadores da Juventus e Real Madrid. "Outras decisões sobre os jogos serão comunicadas oportunamente", escreveu a Uefa em comunicado publicado no Twitter.

Poucas horas antes da confirmação da Uefa, o Real Madrid havia revelado que o elenco do técnico Zidane ficaria sob observação e em isolamento por duas semanas. A atitude foi tomada após um jogador da equipe de basquete do clube testar positivo para o Covid-19. Os times dividem o mesmo centro de treinamento.

Na Juventus, o zagueiro Rugani, do elenco profissional, testou positivo para o Covid-19 na quarta-feira. O clube informou que o jogador não apresenta os sintomas, mas seguiu o protocolo das autoridades sanitárias e colocou o elenco em quarentena. A Inter de Milão também isolou os jogadores já que os times se enfrentaram no último domingo, pelo Campeonato Italiano.

O atacante Cristiano Ronaldo está em isolamento na Ilha da Madeira, em Portugal, após saber do caso com Rugani. Ele viajou para Portugal no dia 9 de março para visitar sua mãe, que havia sofrido um AVC, e agora terá de esperar duas semanas para voltar para Turim.

A La Liga, responsável pelo Campeonato Espanhol, já havia adiado todos os jogos do torneio por duas semanas por causa do coronavírus. O mesmo ocorreu com o Campeonato Italiano, que esta suspenso desde segunda-feira até abril por recomendação do Comitê Olímpico Italiano.