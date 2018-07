Uefa confirma semifinais da Liga Europa na quinta-feira

A Uefa confirmou a realização das semifinais da Liga Europa nesta quinta-feira, apesar dos transtornos gerados no continente pelo vulcão da Islândia. As cinzas lançadas no ar pela erupção causaram o fechamento de vários aeroportos na Europa nos últimos dias.

Com a decisão da Uefa, o Liverpool precisará encontrar um caminho alternativo para chegar à Espanha, onde enfrentará o Atlético de Madrid, no jogo de ida da semifinal. O Fulham, também da Inglaterra, avisou que já tem um "plano de contingência" para chegar à Alemanha para o confronto com o Hamburgo. Mas não deu detalhes sobre a viagem.

Nesta segunda, a delegação do Barcelona precisou enfrentar quase 1000 quilômetros em uma viagem de ônibus até à Itália para enfrentar a Internazionale, em Milão. Os dois times se enfrentam na terça-feira, na primeira partida da semifinal da Liga dos Campeões.