Uefa culpa chuva por estado ruim dos gramados da Eurocopa

Os casos mais críticos acontecem nos estádios que sediaram recentemente outros eventos, como shows. Entre eles está o Vélodrome, que recebeu show da banca AC/DC em maio. A arena de Marselha até recebeu críticas do técnico da seleção da França, Didier Deschamps, após a vitória sobre a Albânia por 2 a 0, na quarta.

"Foi um desastre, mas não foi uma surpresa. Se você tem um show do AC/DC um mês antes da Eurocopa, você precisa trocar o gramado, redesenhar o campo", criticou o treinador anfitrião da competição europeia.

Martin Kallen revelou que o gramado foi trocado entre os dias 16 e 17 de maio, quase um mês antes da abertura da Eurocopa, no dia 10 deste mês. No entanto, não houve tempo para que a grama se firmasse no campo. Além disso, a troca do teto do estádio contribuiu para reduzir a exposição ao sol.

"Tivemos momentos difíceis nestas últimas três, quatro semanas por causa da chuva. Em razão do mau tempo, não houve tempo suficiente para que a grama criasse raízes", justificou o dirigente da Uefa. "Não houve sol suficiente, por isso o gramado está sofrendo tanto."