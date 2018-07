Uefa dá vitória à Rússia em partida suspensa contra Montenegro

A Uefa anunciou nesta quarta-feira que decidiu considerar a Rússia vencedora da partida interrompida diante de Montenegro, pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2016. A entidade deu o triunfo por 3 a 0 aos russos, depois que o confronto acabou suspenso no último dia 27 de março por conta da violência da torcida montenegrina em Podgorica, quando o placar ainda apontava 0 a 0.

Além da derrota, Montenegro terá que jogar com portões fechados sua próxima partida das Eliminatórias, contra Liechtenstein, no dia 5 de setembro. A Uefa ainda estabeleceu a possibilidade de um segundo jogo sem torcida por um período probatório de dois anos. Os montenegrinos também terão que pagar uma multa de 50 mil euros (R$ 167 mil).

A Uefa aplicou uma multa na federação russa, por entender que seus torcedores também foram responsáveis por conduta imprópria, mas em menor proporção. Desta forma, a entidade nacional terá que desembolsar 25 mil euros (R$ 83 mil).

O duelo entre Montenegro e Rússia foi extremamente conturbado. Antes mesmo do primeiro minuto, o goleiro russo Akinfeev foi atingido por um morteiro lançado da torcida montenegrina. Ele foi encaminhado ao hospital com ferimentos no ombro e no pescoço, além de uma concussão. O duelo ficou parado por 30 minutos, mas foi reiniciado.

No segundo tempo, logo após uma cobrança de pênalti perdida pela Rússia, uma nova confusão se instaurou, desta vez generalizada. Em campo, os jogadores quase foram às vias de fato. Fora dele, a torcida voltou a se exaltar, atirando objetos em campo. Um deles atingiu o russo Dmitry Kombarov, o que fez com que as seleções voltassem para o vestiário e o duelo fosse suspenso definitivamente.

A Rússia protestou na Uefa, alegando que os delegados da partida não deveriam ter autorizado o reinício após o ataque a Akinfeev. Além disso, pediu que a vitória fosse dada à sua seleção, o que de fato acabou acontecendo.

Com o resultado, os russos estão na terceira colocação do Grupo G das Eliminatórias, agora com oito pontos, apenas um atrás da Suécia e cinco atrás da Áustria. Já Montenegro ficou em quarto, com cinco pontos. No dia 14 de junho, os russos recebem os austríacos em Moscou, enquanto os montenegrinos pegam os suecos fora de casa.