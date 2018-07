Uefa decide resultado do jogo entre Itália e Sérvia na próxima sexta

O jogo, disputado no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova, começou com 30 minutos de atraso e teve de ser paralisado pelo árbitro escocês Craig Thomson porque membros da torcida visitante atiraram pedras e rojões contra lojas do centro da cidade e contra forças de ordem.

Já com a partida em andamento e com o placar de 0 a 0, fogos de artifício passaram perto do goleiro da Itália, Emiliano Viviano.

As punições que podem ser aplicadas pelo Comitê de Controle e Disciplina aparecem no artigo 14 do Regulamento Disciplinar de 2008 e variam desde uma repreensão ou multa até, segundo o texto, "a eliminação das competições em curso e/ou a exclusão para futuras competições".

O delegado da Uefa na partida, Jean-Samuel Leuba, que atua como promotor no caso, solicitou ao Comitê de Disciplina que estabeleça a vitória da Itália pelo placar de 3 a 0 e pediu, além disso, que a seleção da Sérvia dispute três jogos em que tive o mando de campo com portões fechados.

Segundo informações do jornal italiano La Gazzetta dello Sport, Leuba pediu também a exclusão da seleção sérvia das competições europeias durante os próximos dois anos e duas partidas com portões fechados para Itália caso incidentes desse tipo voltem a ocorrer.