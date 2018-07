Uefa decide trocar gramado do estádio de Lille na Eurocopa

A Uefa ordenou, nesta terça-feira, a substituição do gramado do Estádio Pierre-Mauroy, em Lille, imediatamente após a partida entre as seleções da Itália e da Irlanda, que será disputada nesta quarta-feira, na cidade do norte da França, pela rodada final do Grupo F da Eurocopa.

"As adversas condições meteorológicas das últimas semanas (chuva, umidade, falta de luz do sol) causaram um dano irreversível ao campo do estádio de Lille, apesar de uma série de medidas (evitar treinamentos antes das partidas, uso de fertilizadores, secados com ventiladores) com o objetivo de reabilitar a superfície de jogo", informou a Uefa, nesta terça-feira, em um comunicado oficial.

A entidade também explicou que o novo gramado será levado da Holanda para a França e há a expectativa de que a sua instalação esteja completa até a próxima sexta-feira. No dia seguinte, o estádio de Lille será palco da partida da seleção francesa pelas oitavas de final da Eurocopa. Além disso, vai sediar um jogo das quartas de final, agendado para 1º julho.

No Pierre-Mauroy, já foram disputados três jogos nesta edição da Eurocopa. Foram eles: Alemanha 2 x 0 Ucrânia, Rússia 1 x 2 Eslováquia e Suíça 0 x 0 França.