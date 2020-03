Budapeste é escolhida pela Uefa como sede da decisão da Liga Europa em 2022

A Uefa elegeu nesta segunda-feira a nova Arena Puskas, localizada em Budapeste, com capacidade para 68 mil espectadores, como sede da final da Liga Europa na temporada 2021/2022.

De acordo com informações da imprensa europeia, o novo estádio na Hungria teve um custo de construção de aproximadamente 600 milhões de euros (aproximadamente R$ 2,99 bilhões). A arena será também o cenário de quatro partidas da Eurocopa de 2020.

A entidade também concedeu a Supercopa de 2022 ao Estádio Olímpico de Helsinque, na Finlândia. Além disso, a Uefa escolheu a Arena Kazan, na Rússia como sede da Supercopa de 2023, tradicional duelo do início da temporada entre os clubes que conquistaram a Liga dos Campeões e a Liga Europa.

A Agência Mundial Antidoping recomendou que a Rússia não fosse designada para receber "eventos importantes" por quatro anos como punição por violações de regras sobre o uso de substâncias proibidas com o do Estado. No entanto, essa recomendação aplica-se a campeonatos mundiais e a eventos olímpicos, mas não para competições continentais.

A final da Liga dos Campeões Feminina será disputada em Turim, na Itália, em 2022, e na cidade holandesa de Eindhoven, no ano seguinte. Minsk, na Bielo-Rússia, foi designada como sede da reunião anual das federações que compõem a Uefa em 2021.