Uefa define Lisboa como sede das fases finais da Liga dos Campeões em agosto

A Uefa definiu nesta quarta-feira, após reunião por videoconferência de seu Comitê Executivo, que a cidade de Lisboa, capital de Portugal, receberá a reta final da Liga dos Campeões da Europa no mês de agosto. O estádio da Luz, do Benfica, substituirá o estádio Olímpico Ataturk, de Istambul, na Turquia, como palco da decisão, mas o estádio José Alvalade, do Sporting, também terá jogos das fases de quartas de final e semifinal.

De acordo com a Uefa, todas essas fases da competição terão jogo único nos confrontos, ao contrário do que estava previsto anteriormente. As quartas de final serão disputadas entre os dias 12 e 15, as semifinais acontecerão em 18 e 19 e a grande decisão será realizada em 23 de agosto.

Leia Também Real Madrid x Valencia: onde assistir e horário

Apenas quatro equipes já estão classificadas às quartas de final. Antes da paralisação do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus, já haviam garantido vaga: Paris Saint-Germain (derrotou o Borussia Dortmund), Atlético de Madrid (eliminou o atual campeão Liverpool), Atalanta (passou pelo Valencia) e RB Leipzig (tirou o Tottenham).

Antes da reta final em Lisboa, nos dias 7 e 8 de agosto acontecerão os quatro duelos restantes da rodada de volta das oitavas de final: Barcelona x Napoli, em Barcelona; Manchester City x Real Madrid, em Manchester; Juventus x Lyon, em Turim; e Bayern de Munique x Chelsea, em Munique. As cidades portuguesas de Porto e Guimarães também poderão ser palco destes encontros se os estádios para onde os jogos estão agendados não reunirem condições sanitárias.

Essa será a segunda vez que o estádio da Luz receberá a decisão da Liga dos Campeões. Na temporada 2013/2014, o Real Madrid derrotou o rival Atlético de Madrid por 4 a 1, após empate por 1 a 1 no tempo normal com direito a marcar o gol da igualdade nos acréscimos do segundo tempo com o zagueiro Sergio Ramos, para conquistar o histórico 10.º título da competição.

Com a definição desta quarta-feira, a Uefa empurrou as sedes escolhidas das finais da Liga dos Campeões para os anos seguintes. Istambul receberá a decisão da temporada 2020/2021, enquanto que São Petersburgo, na Rússia, ficou para 2021/2022.

Liga Europa

A fase final da Liga Europa vai ser disputada na Alemanha entre 10 e 24 de agosto. As quartas de final e as semifinais serão realizadas em quatro estádios da mesma região: Colônia, Duisburgo, Dusseldorf e Gelsenkirchen. A grande decisão será em Colônia.

Os jogos Sevilla x Roma e Inter de Milão x Getafe, ainda pela rodada de ida das oitavas de final, que foram adiados, também serão disputados em um destes quatro estádios, mas a decisão da vaga será feita apenas em um duelo. A Uefa ainda não decidiu onde serão realizados os confrontos de volta restantes: Manchester United x LASK Linz, Basel x Eintracht Frankfurt, Copenhague x Istanbul Basaksehir, Shakhtar Donetsk x Wolfsburg, Bayer Leverkusen x Rangers e Wolverhampton x Olympiacos.

A cidade de Gdansk, na Polônia, que deveria receber a final desta temporada, passa agora a ser a anfitriã da edição de 2020/2021. Já a Supercopa da Uefa vai acontecer no dia 24 de setembro em Budapeste, na Hungria - seria na Cidade do Porto, em Portugal. Ela reúne os campeões da Liga dos Campeões e da Liga Europa.