Uefa define novo secretário-geral para substituir Infantino

Theodoridis, de 50 anos, se tornou dirigente da Uefa em 2008 ao assumir a função de relacionar-se diretamente com as federações europeias. Desde 2010, ele vinha ocupando a posição de interino de Infantino em ocasiões especiais.

Em outra decisão do seu Comitê Executivo, a Uefa avisou que vai esperar a decisão final da Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) antes de considerar uma nova eleição presidencial para substituir Michel Platini.

O francês foi reeleito para seguir comandando a entidade em março do ano passado, mas foi suspenso pelo Comitê de Ética da Fifa em outubro por suspeita de corrupção. A CAS deve dar um veredicto sobre o caso em maio.

A Uefa também informou nesta sexta que vai decidir no congresso de maio, em Budapeste, se vai aceitar a filiação de Kosovo.

TECNOLOGIA - A entidade confirmou que vai contar com a tecnologia da linha do gol nas finais da atual edição da Liga dos Campeões e da Liga Europa. As decisões serão disputadas, respectivamente, em Milão (Itália) e na Basileia (Suíça).