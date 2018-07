Uefa define preços para final da Liga Europa

O ingresso mais caro para a final da Liga Europa custa menos que o bilhete mais barato disponível para a decisão da Liga dos Campeões da Europa. Colocadas à venda nesta segunda-feira, as entradas da categoria 1 para a decisão em Dublin custam 135 euros (aproximadamente 308 reais). Já os ingressos para a categoria 4 podem ser comprados por 50 euros (cerca de 114 reais). Os outros tipos de ingressos custam 105 e 80 euros (239 e 182 reais).

A Uefa enfureceu os torcedores na Inglaterra na semana passada ao definir o preço de 175 euros (399 reais) para o ingresso mais barato à disposição das pessoas que não torcem para os finalistas da Liga dos Campeões da Europa no Estádio de Wembley. Os torcedores dos dois clubes podem pagar 95 euros (217 reais) por alguns ingressos. Os melhores lugares em Wembley custarão 350 euros (798 reais) e todos terão que pagar uma taxa de administração de 31 euros (70 reais), o que também foi alvo de críticas.

Os preços da próxima final da Liga Europa são inferiores aos do ano passado, quando a decisão foi disputada em Hamburgo, na Alemanha, e variaram entre 55 e 150 euros (125 e 342 reais), com uma taxa de 30 euros (68 reais). A Uefa disse na semana passada que fixa os preços de acordo com a situação de cada cidade. A economia da Irlanda enfrentou grave crise recentemente e o desemprego triplicou nos últimos três anos. A final da Liga Europa será disputada em 18 de maio, na Dublin Arena, com capacidade para 51 mil pessoas.