Uefa denuncia AEK Atenas por preço de ingressos vendidos à torcida do Bayern

A Uefa anunciou nesta terça-feira uma denúncia ao AEK Atenas pelos preços cobrados em ingressos à torcida visitante em uma partida da atual edição da Liga dos Campeões. O clube grego teria exagerado no valor das entradas para a torcida do Bayern de Munique, no confronto entre as equipes realizado em outubro.

De acordo com as regras da entidade europeia, o preço cobrado nos ingressos à torcida visitante "não podem exceder o preço pago pelas entradas de categoria comparável" pelos torcedores locais. O comitê disciplinar da Uefa julgará o caso no dia 13 de dezembro.

No duelo entre AEK e Bayern de Munique, vencido por 2 a 0 pelos visitantes no dia 23 de outubro, a torcida alemã pagou 35 euros (cerca de R$ 150 reais) para acompanhar a partida do estádio. Por entradas semelhantes, o clube grego cobrou de seus torcedores 15 euros (cerca de R$ 64,50).

Esta é a segunda vez que a Uefa intervém diante do preço cobrado em entradas a torcedores do Bayern de Munique em uma partida da Liga dos Campeões. Na temporada passada, o Anderlecht foi ordenado pela entidade a pagar 30 euros aos torcedores do clube alemão depois de cobrar 100 euros nos ingressos dos visitantes.