Uefa denuncia Bayern de Munique por invasão de campo contra o Real Madrid

O Bayern de Munique foi denunciado pela Uefa nesta quinta-feira por conta da invasão de torcedores ao gramado da Allianz Arena, ao fim da partida contra o Real Madrid, nesta quarta-feira, pela ida da semifinal da Liga dos Campeões. Os alemães foram derrotados, de virada, por 2 a 1.

A invasão aconteceu após o apito final da partida. Dois dos torcedores tentaram tirar uma fotografia com o atacante Cristiano Ronaldo, astro do rival Real, sem sucesso.

O clube alemão também foi denunciado por exibir uma faixa com conteúdo "ilícito" e "mensagem de natureza ofensiva", segundo a Uefa. Os torcedores do Bayern vêm usando as partidas da Liga dos Campeões para exibirem banners e faixas com críticas diretas à entidade, à questões financeiras do futebol e ao preço dos ingressos dos jogos.

As denúncias serão julgadas pelo painel disciplinar da Uefa no dia 31 de maio, cinco dias depois da final da Liga dos Campeões.