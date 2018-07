Uefa denuncia Hungria, Bélgica e Portugal na Eurocopa

A Uefa voltou a abrir procedimentos disciplinares para investigar atos de torcedores em partidas da Eurocopa, na França. Desta vez, as federações denunciadas foram as da Hungria, Bélgica e Portugal, neste domingo. Os casos serão julgados a partir de terça-feira.

A Federação Húngara de Futebol foi denunciada por causa dos distúrbios ocorridos na partida contra a Islândia, sábado, em Marselha. Antes do início da partida, húngaros entraram em confronto com os seguranças quando um grupo de cerca de 100 torcedores vestidos de preto tentaram derrubar uma grade para se juntar a outros húngaros num dos trechos da arquibancada. Houve empurra-empurra entre eles e também com os seguranças.

Um grupo de choque da polícia precisou intervir para bloquear a área e impedir o acesso de outros torcedores da mesma seleção. Ainda antes do início do jogo, parte da torcida acendeu sinalizadores na arquibancada durante a execução do hino da Hungria. Seis húngaros foram detidos no episódio.

No caso da Bélgica, a denúncia se refere ao lançamento de objetos no gramado durante a vitória sobre a Irlanda por 3 a 0, em Bordeaux, também no sábado. Torcedores também acenderam sinalizadores e fogos de artifício nas arquibancadas.

A Federação Portuguesa, por sua vez, vai responder pela invasão de um torcedor no gramado ao fim do empate sem gols com a Áustria, também no sábado.