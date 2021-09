Uefa denuncia jogador por tatuagem de padre sérvio acusado de apoiar nazistas na Segunda Guerra

A Uefa denunciou nesta quarta-feira o zagueiro bósnio Ognjen Vranjes por conta de uma tatuagem. O jogador do AEK Atenas, que disputa a estreante Conference League, exibe no braço direito o rosto de um padre ortodoxo sérvio acusado de crimes de guerra e de apoio aos fascistas e nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.

De acordo com a entidade que rege o futebol europeu, a tatuagem é "controversa". Sem dar detalhes sobre a denúncia, a Uefa disse apenas que o jogador exibiu a imagem na vitória por 1 a 0 do AEK sobre o Velez, pela nova competição de clubes da Europa, em julho. E não informou quais punições o atleta poderá vir a sofrer.

O atleta bósnio, de 31 anos, tem histórico polêmico dentro de campo. Conhecido por provocações aos rivais, ele também exibe uma tatuagem em referência à torcida organizada mais radical do AEK. Fora dos gramados, já fez posts considerados ofensivos pela federação grega de futebol nas redes sociais.

ognjen vranjes has tatoo of the man who kept concentration camp where he torturred & killed antifascists mainly serbs. pic.twitter.com/I5UAAPM93G — neda (@neda67625182) December 1, 2018