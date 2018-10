Uefa denuncia PSG e Estrela Vermelha por briga de torcida na Liga dos Campeões

A Uefa denunciou nesta quinta-feira o Paris Saint-Germain e o Estrela Vermelha por conta de briga de torcida na partida da Liga dos Campeões vencida pelos franceses por 6 a 1, na quarta, no Parque dos Príncipes. Segundo a entidade, houve confronto entre fãs dos dois times no lado de fora do estádio.

O Painel Disciplinar da Uefa denunciou ambos os clubes por "distúrbios causados pela torcida". O clube de Paris vai responder também por fogos de artifício lançados dentro do estádio por seus torcedores. E o time sérvio foi denunciado também por "cânticos ilícitos" nas arquibancadas - a Uefa não deu detalhes sobre o conteúdo destes cânticos.

No caso da equipe da Sérvia, há o agravante de que o clube estava impedido de vender ingressos aos seus torcedores para este jogo. Isso porque a Uefa já havia punido o clube de Belgrado anteriormente por conta de comportamento racista e de danos causados ao estádio de rival nas fases preliminares da Liga dos Campeões.

PSG e Estrela Vermelha serão julgados em audiência marcada para o dia 18 deste mês. O time sérvio sofre maior risco de punições mais severas porque está em período probatório, em razão de punições anteriores - jogar em seu estádio com os portões fechados. Neste caso, a equipe corre o risco de levar sanções mais graves.

O PSG goleou o Estrela Vermelha por 6 a 1, nesta quarta, com direito a três gols de Neymar. Foi o primeiro triunfo da equipe francesa nesta edição da Liga dos Campeões. O time ocupa o terceiro lugar do Grupo C, atrás do Liverpool somente pelo saldo de gols. A liderança está com o Napoli, com quatro pontos.