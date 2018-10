Uefa denuncia Romênia por racismo de sua torcida em jogo da Liga das Nações

A Uefa apresentou nesta terça-feira uma denúncia contra a seleção romena por conta de atos racistas de sua torcida em uma partida da Liga das Nações. De acordo com a entidade, o caso teria acontecido no empate por 0 a 0 diante da Sérvia, no último domingo, em Bucareste.

A denúncia da Uefa afirma que cantos e cartazes definiram o "comportamento racista" da torcida romena. O alvo das ofensas não foram os sérvios, mas sim os vizinhos e rivais húngaros.

Torcedores da Romênia ainda apresentaram um cartaz ligando refugiados a atos terroristas e, como mostrou um vídeo postado nas redes sociais, alguns romenos entoaram cânticos apoiando a reivindicação de domínio territorial da Sérvia sobre Kosovo.

As acusações da Uefa serão julgadas por seu comitê disciplinar durante reunião que acontecerá no próximo dia 25. Caso seja considerada culpada a punida, a Romênia deve cumprir as sanções que lhe forem impostas quando receber a Lituânia, no dia 17 de novembro, também pela Liga das Nações.