Uefa descarta abrir investigação sobre goleada do Lyon

Na quarta-feira, o Lyon conseguiu a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões com a surpreendente goleada somada ao triunfo do Real Madrid, que já havia avançado e atuou com os reservas, por 3 a 0 sobre o Ajax. Assim, ficou em segundo lugar no Grupo D. Diante do Dínamo Zagreb, o time francês marcou seis gols apenas no segundo tempo.

Ajax e Lyon ficaram com os mesmos oito pontos na chave, também com igualdade no primeiro critério de desempate: confronto direto. Assim, a classificação foi definida através do saldo de gols, no qual o time francês ficou na frente da equipe holandesa, com 2 a 0.

De acordo com a Uefa, o seu sistema de detecção de fraudes em apostas não detectou nenhuma suspeita. Por isso, a goleada do Lyon não será investigada. "Por enquanto, este sistema não mostrou qualquer padrão de apostas irregulares em tornos dos jogos ou resultados de ontem que justificaria qualquer investigação nessa frente".