Uefa deve oficializar nesta quarta disputa da fase final da Liga dos Campeões em Lisboa

A fase final da Liga dos Campeões será disputada em Lisboa. A capital portuguesa vai receber o "Final 8", com jogos únicos sem público a partir das quartas de final até a decisão, segundo informação do canal "Sky Sport Italia". O anúncio oficial será feito nesta quarta-feira, após reunião do comitê executivo da Uefa.

Com capacidade para 65.647 pessoas, o Estádio da Luz, que pertence ao Benfica, foi o escolhido para ser o palco dos principais jogos. De propriedade do Sporting, o José Alvalade, é uma opção para receber apenas algumas partidas.

As quartas de final serão disputadas entre os dias 12 e 15 de agosto, enquanto as semifinais acontecerão nos dias 18 e 19. A grande final está prevista para dia 23.

Restam quatro jogos de volta das oitavas de final, que serão disputados nos dias 7 e 8 de agosto com portões fechados nos locais previstos antes da pandemia do novo coronavírus.

São eles: Manchester City x Real Madrid (ida: 2 a 1 para os ingleses), Bayern x Chelsea (ida: 3 a 0 para os alemães), Juventus x Lyon (ida: 1 a 0 para os franceses) e Barcelona x Napoli (ida: 1 a 1).

Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, Leipzig e Atalanta já estão classificados, após eliminarem, respectivamente, Liverpool, Borussia Dortmund, Tottenham e Valência.