Uefa deve punir PSG, Barcelona, Juventus e mais clubes por violarem Fair Play Financeiro

Barcelona, PSG, Arsenal, Juventus, Inter de Milão, Roma e Olympique de Marselha podem sofrer sanções da Uefa por violarem regras do Fair Play Financeiro na temporada 2020/2021, de acordo com o jornal inglês The Times. Os clubes serão comunicados oficialmente em setembro.

No total, são 20 times na mira da Uefa. As punições aos clubes europeus incluídos na lista devem ser multas, que precisam ser acordadas com a entidade. Caso não haja negociação, a Uefa pode aplicar uma pena. Nos bastidores do Arsenal, insistem que cumprirão as regras da Uefa e ainda não receberam nenhum aviso do órgão europeu.

Em breve, as regras vão mudar. A Uefa prevê impor uma redução do teto para os gastos dos clubes com contratações, salários e pagamentos de comissões de agentes. Já em 2023, o valor cairá para 90% do atual. Em 2024, 80% e em 2025, 70%.

Há várias temporadas, o Paris Saint-Germain e o Manchester City vem sendo alvo de críticas por supostamente burlar o Fair Play Financeiro. Em junho, a LaLiga formalizou denúncias contra os dois junto à Uefa por supostas infrações cometidas por estes clubes nas regras do Fair Play Financeiro. A entidade não descartou tomar ações também no âmbito da justiça comum na França e na União Europeia.

A entidade que organiza o Campeonato Espanhol alega que os dois rivais europeus estão desrespeitando as regras de sustentabilidade financeira da Uefa. Na prática, o Fair Play Financeiro limita os gastos dos clubes com contratações com o objetivo de evitar desequilíbrios maiores entre os times dentro de campo.