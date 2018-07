Uefa diminui punição de Mourinho e Real Madrid

A Uefa informou nesta segunda-feira que diminuiu a punição imposta a José Mourinho e ao Real Madrid na última semana, após o técnico português instruir Xabi Alonso e Sergio Ramos a forçarem suas expulsões na goleada sobre o Ajax, por 4 a 0, pela Liga dos Campeões.

Embora a suspensão de Mourinho tenha sido mantida, a ser cumprida contra o Auxerre na quarta-feira, a Uefa retirou a outra partida de punição que seria imposta caso o treinador tivesse qualquer "conduta imprópria" nos próximos três anos. Também diminuiu a multa de 40 (aproximadamente 89 mil reais) para 30 mil euros (cerca de 67 mil reais).

O Real Madrid, por sua vez, teve sua multa reduzida em 20 mil euros (45 mil reais) e precisará, agora, pagar 100 mil euros (em torno de 224 mil reais). Com a goleada sobre o Ajax, o time espanhol assegurou a primeira colocação do Grupo G com uma rodada de antecedência.