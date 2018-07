Uefa diz que dívidas dos clubes europeus aumentaram Os principais clubes do futebol europeu tiveram prejuízos de 1,6 bilhão de euros em 2010 e suas dívidas seguem aumentando, apesar da nova legislação que punirá as equipes que não estiverem com suas contas em dia, de acordo com informações divulgadas pela Uefa. Os relatórios financeiros de cerca de 650 clubes revelaram que 56% tiveram prejuízo no ano fiscal de 2010, e a dívida total era de 8,4 bilhões de euros.