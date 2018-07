Uefa diz que julgará o cartão de Ibrahimovic na próxima semana

Zlatan Ibrahimovic poderá reforçar o Paris Saint-Germain nas quartas de final da Liga dos Campeões, apesar da expulsão na partida contra o Chelsea, nesta quarta-feira. O cartão vermelho que recebeu em Londres, por conta de uma carrinho temeroso no primeiro tempo, será reavaliado pela Uefa na próxima semana.

Ibrahimovic terá a seu favor as declarações de José Mourinho ao fim da partida. O técnico do rival Chelsea afirmou que o atacante sueco não teve a intenção de machucar o brasileiro Oscar em uma entrada duro, aos 31 minutos de jogo. Mourinho afirmou ainda que o cartão não deveria impedir que Ibrahimovic entrasse em campo no jogo de ida das quartas de final.

Revisar os cartões vermelhos faz parte da rotina da Uefa. As expulsões são julgadas com o objetivo de avaliar se o jogador merece punição mais longa, além da suspensão no jogo seguinte. A entidade pode até cancelar o gancho imediato, dependendo das avaliações do painel disciplinar. O caso de Ibrahimovic será julgado no dia 19, próxima quinta.

Se for liberado, o sueco terá total condição de jogo nas quartas de final. As partidas de ida estão marcadas para os dias 14 e 15 de abril.