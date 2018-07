Uefa diz que não abriu processo disciplinar por banana atirada em campo na Rússia

A Uefa confirmou nesta sexta-feira que não abriu processo disciplinar contra o clube Rostov depois de uma banana ter sido atirada em campo durante jogo da última quarta-feira contra o PSV Eindhoven, na Rússia, onde os dois times empataram por 2 a 2 em confronto válido pela fase de grupos da Liga dos Campeões.

O grupo antidiscriminação Fare Networks, que conta com observadores em partidas realizadas na Europa, notificou a ocorrência do suposto incidente de racismo à Uefa, alegando que a banana foi jogada em direção ao lateral-esquerdo do PSV Jetro Willems, que é negro.

Por meio de um comunicado divulgado nesta sexta, porém, a entidade que controla o futebol europeu informou que "não há processo disciplinar aberto" depois da disputa deste jogo envolvendo o time russo e a equipe holandesa.

Anteriormente, a Uefa havia punido o Rostov, cujo nome é o mesmo da cidade que será uma das sedes da Copa do Mundo de 2018, com o fechamento parcial de um dos setores do estádio onde a equipe manda seus jogos por causa de um ato de racismo praticado por um torcedor do time em jogo contra o Bayern de Munique, na Alemanha, em sua estreia nesta Liga dos Campeões. No duelo, realizado no último dia 13, os donos da casa golearam por 5 a 0 na abertura do Grupo D.