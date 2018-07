Uefa diz que nem cogita tirar Eurocopa da França após ataques terroristas

"Por conta dos dramáticos eventos ocorridos na última sexta-feira em Paris, a Uefa e o Comitê Organizador da Eurocopa gostariam de reafirmar seu compromisso em colocar a segurança no centro de seus planos organizacionais. Não há nenhuma razão para acreditar que a Eurocopa pode ser alvo de qualquer ataque", disse à Uefa, em comunicado.

No texto, a entidade máxima do futebol europeu diz que "as possíveis ameaças terroristas sempre foram levadas em conta, desde o início do projeto" e que, junto como Comitê Organizador e as outras partes envolvidas no projeto "vai continuar o trabalho conjunto para monitorar o nível de risco para o torneio".

A Uefa ainda diz que, ao longo dos últimos três anos, trabalho próxima a relevantes autoridades para desenvolver os mecanismos mais apropriados para garantir "que o torneio seja seguro". A nota garante que a Uefa está segura de que todas as medidas necessárias serão tomadas.

"A Eurocopa vai acontecer conforme tabela estabelecida em 12 de dezembro em Paris e a competição será jogada na França de 10 de junho a 10 de julho de 2016", conclui a Uefa, não deixando margem para dúvidas.