Uefa e Fifa alertam governo grego sobre influência no futebol A Fifa e a Uefa, entidades máximas do futebol no mundo e na Europa, respectivamente, afirmaram nesta quarta-feira que enviaram um novo alerta ao governo da Grécia a respeito das tentativas deste de influenciar na esfera esportiva. Atenas quer aprovar um pacote de medidas antiviolência no futebol e, entre as ações, está o cancelamento de partidas em caso de brigas de torcida.