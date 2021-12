Uefa elimina Tottenham da Liga Conferência após time não conseguir ir a campo por surto de covid

O Tottenham está eliminado da Liga Conferência, nova competição de clubes da Uefa, depois de a entidade máxima do futebol europeu ter atribuído nesta segunda-feira uma derrota por 3 a 0 frente ao Rennes, da França, por não ter conseguido entrar em campo, no último dia 9, em virtude dos muitos casos de covid-19 que atingem o elenco.

Seguindo o regulamento aprovado para a retomada das competições após a interrupção em 2020 causada pela pandemia do novo coronavírus, o Conselho de Controle, Ética e Disciplina da Uefa decidiu aplicar a derrota ao Tottenham, que acaba fazendo com que o time inglês fique em terceiro lugar do Grupo C, assim sendo eliminado da competição.

Leia Também Surto de covid-19 provoca onda de adiamentos no Campeonato Inglês

Na ocasião, a Uefa explicou que "apesar de todos os esforços, não foi encontrada uma solução que servisse os interesses dos dois clubes" e que a situação final seria determinada pela instância disciplinar da entidade.

No Grupo G da Liga Conferência, se classificam, assim, o Rennes, como líder, e o Vitesse, da Holanda, em segundo lugar, enquanto que o Tottenham terminou no terceiro posto e foi eliminado, tal como o Mura, da Eslovênia, em quarto.

O surto de covid-19 no time de Londres levou também ao adiamento dos jogos do Campeonato Inglês contra Brighton e Leicester, nos últimos dias 12 e 16. A volta aconteceu neste domingo com o empate por 2 a 2 com o Liverpool, em casa.

Com a definição da Uefa, o Vitesse vai encarar o Rapid Viena, da Áustria, nos playoffs da Liga Conferência, que darão vaga nas oitavas de final, O primeiro duelo, no dia 17 de fevereiro, será em solo austríaco. A volta, na Holanda, está marcada para uma semana seguinte, no dia 24.