Uefa espera até dia 25 de maio para saber futuro das ligas europeias

As ligas europeias de futebol receberam um prazo de 25 de maio para informar à entidade reguladora Uefa seus planos de reiniciar as competições nacionais. As principais ligas da Europa estão paralisadas e nenhuma foi retomada. Mas a entidade quer começar a planejar os torneios europeus de clubes da próxima temporada.

Em uma carta às 55 federações da Uefa, o presidente Aleksander Ceferin escreveu que mesmo que uma liga cancele sua temporada, precisa de uma lista de equipes que se qualificaram para competições europeias de clubes, também em 25 de maio.

“As Associações Nacionais e/ou Ligas devem estar em condições de comunicar à Uefa até 25 de maio de 2020 o planejamento de suas competições domésticas, incluindo a data de reinício e o formato de competição”, escreveu Ceferin.

Com o esporte interrompido pela pandemia, a Eurocopa de 2020 foi adiada para o próximo ano e as ligas nacionais e as competições continentais de clubes estão em compasso de espera. A Uefa deixou claro que deseja que as federações completem suas temporadas domésticas em vez de abandoná-las. Também espera terminar a Liga dos Campeões e a Liga Europa.