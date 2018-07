Uefa estuda mudança em punição por racismo em estádios europeus

Os inúmeros casos de racismo no futebol europeu têm feito com que muitas partidas no continente ocorram com estádios vazios, graças à punição aplicada normalmente neste tipo de situação. A ausência de torcedores, no entanto, tem prejudicado a qualidade do espetáculo e por isso a Uefa estuda mudanças, como a possibilidade de liberar a entrada apenas de crianças e mulheres nos estádios das equipes que foram punidas.

"O presidente (Michel Platini) está sempre pensando em maneiras de poder melhorar nossas regras e regulamentos", declarou o chefe de comunicação da Uefa, Pedro Pinto, à agência Associated Press. "Ontem (terça-feira) mesmo nós discutimos a possibilidade de convidar mulheres e crianças de graça, ao invés de fechar o estádio completamente."

A possibilidade surgiu inspirada na medida adotada pelo futebol turco em 2011. Na ocasião, a associação local permitiu apenas a entrada de mulheres e crianças em 12 partidas de equipes que haviam sido punidas por problemas comportamentais. O resultado da sanção, na época, foi bastante elogiado.

"Isso foi feito na Turquia há alguns anos e teve um efeito realmente positivo no futebol. Obviamente, isto teria que ser discutido mais profundamente antes de ser proposto oficialmente, mas é uma ideia para possíveis sanções para evitar estádios vazios", comentou Pedro Pinto.

A discussão ganhou força depois do empate entre CSKA Moscou e Manchester City, na última terça, pela Liga dos Campeões . O jogo aconteceu na Rússia com portões fechados, já que o time local havia sido punido justamente por racismo. O zagueiro do City, Vincent Kompany, criticou a medida, questionando o porquê dos torcedores ingleses também serem impedidos de entrar, já que a punição era contra o adversário. Já o técnico Manuel Pellegrini reclamou da presença de fãs do CSKA que estariam nos locais reservados aos patrocinadores.

"Se dizemos que terá portões fechados, quer dizer para o público geral, mas sempre há ingressos VIPs, para a equipe da Uefa e para patrocinadores. Nossos patrocinadores e parceiros pagam muito dinheiro para serem associados com a competição e tem o direito a certo número de entradas por contrato. Eles não devem pagar o preço pela ação de outros", afirmou Pedro Pinto.