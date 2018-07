Uefa investiga russos e espanhóis por racismo na Euro 2012

Os incidentes, que serão discutidos na quinta-feira, ocorreram durante as partidas Espanha x Itália, disputada no dia 10 em Gdansk, e Rússia x República Tcheca, que aconteceu no dia 8 em Wroclaw.

A entidade que dirige o futebol europeu já multou a Federação Croata de Futebol em 80 mil euros (100,6 mil dólares) por causa de insultos racistas proferidos por seus torcedores contra o atacante italiano Mario Balotelli durante confronto em 14 de junho.

A Uefa vem recolhendo provas de que, quatro dias antes disso, torcedores espanhóis também teriam insultado Balotelli durante a partida pelo Grupo C do torneio.

No jogo contra a Rússia, o zagueiro Theodor Gebre Selassié, primeiro negro a jogar pela seleção tcheca, disse ter "notado" cânticos racistas vindos da torcida russa.