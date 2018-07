Uefa investiga torcidas de Espanha e Rússia por racismo A Uefa abriu nesta terça-feira processos disciplinares contra as federações de futebol de Espanha e Rússia por supostos abusos raciais de seus torcedores durante a Eurocopa. As acusações estão relacionadas com as informações de que espanhóis imitaram sons de macacos para o atacante Mario Balotelli, da Itália, e que russos insultaram lateral Theodor Gebre Selassie, da República Checa. Ambos os jogadores são negros.