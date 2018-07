Uefa julga Galatasaray por comportamento da torcida na Alemanha

O péssimo comportamento da torcida do Galatasaray pode trazer prejuízos para o clube nos próximos dias. Nesta quinta-feira, a Uefa anunciou que vai julgar o time turco pelos incidentes da última terça-feira, na derrota por 4 a 1 para o Borussia Dortmund na Alemanha, quando alguns de seus torcedores protagonizaram cenas de vandalismo no estádio Signal Iduna Park.

A Uefa informou que acusou o Galatasaray por perturbação nas arquibancadas, invasão de torcedores no gramado e lançamento de sinalizadores durante a partida. O julgamento acontecerá no próximo dia 13 e o clube turco pode ter que atuar com portões fechados na última partida da primeira fase da Liga dos Campeões contra o Anderlecht, dia 26, se for considerado culpado.

O Galatasaray já foi obrigado a pagar uma multa de 50 mil euros (cerca de R$ 158 mil) por comportamento semelhante de sua torcida na partida diante do Arsenal, no mês passado. Além do clube turco, o Borussia será julgado pelo comportamento de seus próprios torcedores e por falhar na prevenção dos incidentes de terça-feira.

Na última quarta, a polícia alemã havia anunciado a prisão de 21 torcedores do Galatasaray, que serão indiciados pelos atos cometidos durante a partida. O confronto de terça-feira chegou a ficar paralisado em duas oportunidades quando os turcos arremessaram rojões, sinalizadores, bombas de fumaça, cadeiras e outros objetos em direção à torcida do Borussia Dortmund e ao gramado.