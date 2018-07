Uefa julgará Bendtner por exibir patrocinador em cueca

Assim, o comitê disciplinar da Uefa vai analisar o caso de Bendtner na próxima segunda-feira. As regras da Uefa para a Eurocopa também proíbem qualquer publicidade de patrocinador no uniforme dos jogadores.

O atacante levantou a camisa e baixou ligeiramente o calção, revelando o nome de uma empresa de apostas na parte superior de sua cueca, depois de marcar o seu segundo gol na derrota da seleção dinamarquesa para Portugal por 3 a 2, na quarta-feira.

Com três pontos somados em dois jogos, a Dinamarca está em terceiro lugar no Grupo B da Eurocopa. A equipe volta a jogar no próximo domingo contra a seleção alemã.