Uefa julgará Celtic por bandeiras da Palestina em jogo contra time israelense

A Uefa abriu uma investigação contra o Celtic após os seus torcedores mostrarem dezenas de bandeiras da Palestina durante o jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões da Europa contra o Hapoel Beer Sheva, de Israel, na última quarta-feira, que terminou com a vitória do time escocês por 5 a 2.

O organismo gestor do futebol europeu informou que seu comitê disciplinar julgará o caso sobre as "bandeiras ilícitas" em 22 de setembro. É provável que o atual campeão escocês seja multado. As bandeiras e protestos de cunho político estão proibidos nos estádios durante as partidas organizadas pela Uefa.

Os torcedores do Celtic costumam exibir bandeiras da Palestina durante seus jogos por torneios nacionais ou continentais, mas, dessa vez, chamou a grande quantidade delas em um confronto com um time exatamente de Israel. E essa não foi a primeira vez que seus torcedores fizeram um protesto político na Liga dos Campeões, tanto que em 2012 defenderam a independência da Escócia durante duelo com o Milan.

Com a vitória por 5 a 2 em casa, o Celtic está muito próximo de assegurar a sua classificação à fase de grupos da Liga dos Campeões. O duelo de volta está marcado para a próxima terça-feira, em Israel.