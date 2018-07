Uefa julgará Partizan por cartaz antissemita de seus torcedores

A Uefa abriu uma ação disciplinar contra o Partizan Belgrado em razão do mau comportamento dos seus torcedores, incluindo a exibição de um cartaz antissemita, durante o jogo contra o Tottenham, que terminou empatado por 0 a 0, na última quinta-feira, pela Liga Europa.

Torcedores do Partizan mostraram um cartaz que imitava o logotipo da comédia britânica de TV "Only Fools and Horses", mas com a inscrição "Only Jews and Pussies" ("Apenas judeus e um termo ofesnsivo contra os homossexuais).

Diante disso, a Uefa disse que vai investigar o cartaz discriminatório, bem como a invasão de campo por torcedores do Partizan, o uso de fogos de artifício e a utilização de um laser. O caso será avaliado em 3 de outubro.

"Condenamos totalmente os responsáveis por esse ato estúpido", afirmou o Partizan, em comunicado oficial. "Acreditamos que esta ação não vai estragar a nossa amizade esportiva com o Tottenham", completou o clube, prometendo identificar os responsáveis pelo ato.

O técnico do Tottenham, Mauricio Pochettino, disse após o empate por 0 a 0 que a exibição do cartaz foi "muito desrespeitoso e inaceitável". O clube tem uma grande base de torcedores de comunidades judaicas de Londres.