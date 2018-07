Uefa julgará Sérvia e Inglaterra por confusões no Sub-21

Os anfitriões sérvios foram acusados de má conduta em razão do abuso racial de seus torcedores, que teriam dirigido cânticos aos jogadores da Inglaterra desde antes do apito inicial da partida, disputada em Krusevac. Mas ambas as federações enfrentam ações por "conduta imprópria" sobre a briga que aconteceu entre as equipes após o jogo, vencido por 1 a 0 pela Inglaterra, que se classificou para o Campeonato Europeu Sub-21 de 2013.

Aos 45 minutos do segundo tempo, quando a Inglaterra marcou o gol da vitória, o jogador Danny Rose chutou a bola em direção às arquibancadas, irritado com as provocações, e acabou expulso. Isso desencadeou uma confusão entre atletas das duas equipes e as comissões técnicas.

O desentendimento entre as duas equipes se repetiu nesta quarta-feira, com a troca de declarações, com a Associação de Futebol da Inglaterra sugerindo que pode se recusar a enviar equipes para a nação dos Bálcãs no futuro, enquanto os sérvios negaram enfaticamente as acusações de racismo e reclamaram do comportamento dos jogadores visitantes.

O governo britânico inclusive pediu ao presidente da Uefa, Michel Platini, uma punição à Sérvia pelos atos de abuso racial contra os jogadores ingleses. Em carta enviada ao dirigente, foi exigido que o futebol sérvio seja "punido duramente".

A Associação de Futebol da Sérvia negou em um comunicado que tenha ocorrido qualquer ato de abuso racial "antes ou durante o jogo" e culpou Danny Rose pela confusão, alegando que ele se "comportou de maneira inadequada, antidesportiva e vulgar contra os torcedores, por isso lhe foi mostrado um cartão vermelho".

O comportamento recente da torcida sérvia em outras partidas já havia feito com que Platini ameaçasse tirar a seleção do país das competições europeias se mais confusões acontecessem. Em 2007, a Uefa multou a Sérvia em 24 mil euros depois que seus jogadores e torcedores proferiram ofensas racistas durante um outro jogo da sua seleção Sub-21 contra a Inglaterra.