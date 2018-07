Uefa libera e Ibrahimovic enfrenta Barcelona pela Liga

Ibrahimovic foi liberado porque a Uefa aceitou o recurso pedido pelo PSG no julgamento do caso do atacante, expulso na primeira partida contra o Valencia, pelas oitavas de final. Na ocasião, o atacante foi excluído de campo por ter feito falta violenta sobre o mexicano Andrés Guardado.

O jogador do PSG foi suspenso por duas partidas, mas a Uefa decidiu reduzir a pena para apenas uma, já cumprida no segundo jogo contra o Valencia, nesta terça-feira. Desta forma, Ibrahimovic estará à disposição do técnico Carlo Ancelotti para as duas partidas, ida e volta, contra o Barcelona.

O primeiro jogo entre os dois times será realizado na próxima terça-feira, em solo francês. A volta está marcada para 10 de abril, no Camp Nou, em Barcelona.