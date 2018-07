Uefa libera substituição extra feita na prorrogação em competições europeias

Em acordo com as diretrizes da International Board, a Uefa comunicou nesta quinta-feira que alterou algumas regras que estarão vigentes nas competições europeias durante a próxima temporada. Entre elas, está a permissão a uma quarta substituição de jogadores se a partida for para a prorrogação, mesmo se menos de três alterações tiverem sido feitas no tempo regulamentar.

A novidade vale tanto para torneios de clubes, como Liga dos Campeões, Liga dos Campeões Feminina, Liga Europa e Supercopa da Uefa, quanto de seleções, que passarão a jogar a Liga das Nações na próxima temporada. Para competições de base, cinco substituições serão permitidas ao longo dos 90 minutos, mas desde que aconteçam durante três paralisações do tempo regulamentar - uma quarta pausa para alteração extra na prorrogação também será legal.

Times que disputarem a Liga dos Campeões da Europa e a Liga Europa só poderão contar com sete jogadores no banco de reserva, com exceção das finais desses torneios, disputadas em jogo único, quando 12 suplentes serão permitidos - esse número maior vale para a Supercopa da Uefa, que também acontece em uma partida.

Quanto à comunicação eletrônica e ao uso de aparelhos de tecnologia, como smartphones e tablets, a Uefa permitirá para membros da comissão técnica, que deverão utilizá-los apenas se "relacionados ao bem-estar e à segurança dos jogadores ou para questões táticas e de instrução", portanto assistir a replays de lances polêmicos está descartado. Quem desrespeitar a norma pode ser expulso da área técnica.