Uefa mantém Legia Varsóvia fora da Liga dos Campeões

A Uefa rejeitou nesta quinta-feira o recurso do Legia Varsóvia contra a decisão que tirou o time da última fase preliminar da Liga dos Campeões da Europa por ter escalado um jogador irregular no duelo com o Celtic. Agora, o clube pode entrar com uma ação urgente na Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês), aguardando uma definição antes de quarta-feira, quando o Celtic vai enfrentar o Maribor no duelo de ida dos playoffs do torneio continental.

Nesta quinta-feira, a Uefa comunicou que o seu painel de apelações manteve a decisão disciplinar de definir uma vitória por 3 a 0 sobre o Celtic, no jogo de volta da terceira fase preliminar, disputada na semana passada na Escócia. O Legia tinha vencido a partida por 2 a 0. A decisão classificou o Celtic graças ao gol marcado fora de casa, pois o Legia ganhou o duelo na Polônia por 4 a 1.

A Uefa puniu Legia o por usar Bartosz Bereszynski no final da partida em Edimburgo, quando ele ainda deveria estar cumprindo uma suspensão de três partidas porque o clube não conseguiu registrá-lo antes da segunda fase preliminar da Liga dos Campeões.