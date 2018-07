Uefa minimiza suspeitas e aceita clubes turcos na Liga

Em nota, a entidade afirmou que a investigação é "um caso complexo que ainda está se desenvolvendo" e que "não há nada contra as regras da Uefa" para impedir a participação dos dois times.

A Uefa, porém, avisou que os clubes poderão ser vetados das próximas edições da Liga dos Campeões "se ficar claro que a vaga na competição foi obtida através de manipulação de resultados".

Campeão nacional na última temporada, o Fenerbahce está com seu título sob suspeita desde que a polícia turca desencadeou uma megaoperação para investigar a suspeita de manipulação de resultados no final do mês passado. Ao todo, 22 pessoas foram presas para depoimento, incluindo os presidentes do Fenerbahce e do Trabzonspor.

O Fenerbahce garantiu o título somente na última rodada do campeonato, por uma margem pequena de pontos, enquanto o Trabzonspor ficou com o segundo lugar. O título assegurou ao campeão a vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões. O outro time entrou na terceira fase eliminatória, que antecede a disputa principal.