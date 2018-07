Uefa multa Alemanha e Portugal por incidentes em jogo A Uefa anunciou nesta quinta-feira que multou a Federação Alemã de Futebol e a Federação Portuguesa de Futebol por incidentes durante a partida entre as seleções nacionais, realizada no último sábado. A Alemanha venceu por 1 a 0, em Lviv, na Ucrânia, em duelo válido pela primeira rodada do Grupo B.