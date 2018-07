Uefa multa Celtic após torcida cantar hinos do IRA

O painel disciplinar da Uefa decidiu pela multa após a denúncia de um policial escocês, que teria presenciado torcedores entoando "canções ilícitas", de apoio ao IRA, nas arquibancadas durante o jogo.

O Celtic já havia escapado de uma punição semelhante no Campeonato Escocês, em outubro. Preocupado com a situação, o principal executivo do clube, Peter Lawwell, pediu aos torcedores durante o encontro anual, em outubro, que evitem estas manifestações nas arquibancadas.

RÚSSIA - Manifestações da torcida também geraram uma multa ao Zenit St. Petersburg. O time russo terá que desembolsar 50 mil euros depois que a fumaça de sinalizadores, dos torcedores, causaram a interrupção por duas vezes da partida contra o APOEL, pela Liga dos Campeões, no dia 23 de novembro.

O clube também foi punido por conta de duas invasões da torcida ao gramado, no mesmo duelo contra o APOEL, e na partida contra o Shakhtar Donetsk, pela fase de grupos. O Zenit corria o risco de perder o mando de campo nas oitavas de final da Liga.