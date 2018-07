Uefa multa o técnico Alex Ferguson em R$ 26 mil por faltar em coletiva

MANCHESTER - A Uefa voltou a demonstrar nesta sexta-feira que não aceita que as regras impostas por ela sejam descumpridas. A entidade que gere o futebol europeu decidiu multar o técnico do Manchester United, Alex Ferguson, em 10 mil euros (R$ 26 mil) por faltar à coletiva de imprensa após o jogo que eliminou a equipe dele da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid.

Na ocasião, Ferguson estava irritado por conta da forma com que a equipe foi derrotada em pleno Old Trafford, bravo com a expulsão, que ele considerou injusta, do português Nani. Depois do vermelho, o Real Madrid virou o jogo para 2 a 1.

O regulamento da Liga dos Campeões é claro ao exigir que os clubes coloquem seus técnicos à disposição da imprensa no máximo 20 minutos depois do apito final. Com isso, a Uefa tenta garantir a exposição dos patrocinadores, sempre colocados no backdrop (painel) atrás do entrevistado.