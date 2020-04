Uefa nega limite de 3 de agosto para encerramento da Liga dos Campeões

A Uefa, entidade que organiza o futebol europeu, negou que haja um limite de até 3 de agosto para acabar a Liga dos Campeões vigente, após matéria da emissora alemã ZDF, segundo a qual o presidente da organização, Aleksander Ceferin, diz que a competição tinha de ser encerrada até essa data.

"Foi informado que o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, disse à ZDF na Alemanha que a Liga dos Campeões precisa terminar em 3 de agosto. Isso não é verdade", reagiu a Uefa em comunicado. "O presidente foi muito claro em não definir datas exatas para o final da temporada."

As competições de futebol em todo o mundo foram suspensas em razão da pandemia do novo coronavírus. A Liga dos Campeões foi interrompida sem que as oitavas de final fossem concluídas. "A Uefa está atualmente analisando todas as opções para completar as temporadas domésticas e europeia com a Associação Europeia de Clubes e as Ligas Europeias no grupo de trabalho criado em 17 de março", afirmou comunicado da Uefa.

"A prioridade de todos os membros do grupo de trabalho é preservar a saúde pública. Depois disso, é preciso encontrar soluções de calendário para concluir todas as competições. Atualmente, estão sendo estudadas opções para disputar partidas em julho e agosto, se necessário, dependendo das datas de reinício e da permissão das autoridades nacionais", finalizou.